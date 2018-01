Jornalista lamenta decisão da CCJ O jornalista Milton Neves, da rádio Jovem Pan, lamentou a decisão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, que negou ontem autorização para que o Supremo Tribunal Federal (STF) abra inquérito para processar o deputado Eurico Miranda (PPB-RJ), vice-presidente da CPI da CBF/Nike e presidente do Vasco da Gama. Para Milton Neves, a ofensa de Eurico Miranda, que xingou o jornalista de "puto e viado" durante o episódio da queda do alambrado do Estádio de São Januário (RJ), em dezembro de 2000, foi uma atitude "de quem se encobre na imunidade parlamentar para atacar o cidadão". Segundo o jornalista, a imunidade deve ser usada por parlamentares que enfrentam as baionetas "como Ulisses Guimarães (deputado que presidiu o PMDB) e Teotônio Vilela (senador alagoano), não por quem usa o mandato e depois "corre para debaixo da imunidade para não ser processado", disse. "Mas um dia o senhor Eurico Miranda deixa de ser deputado", argumentou o jornalista, que não acredita na prescrição da ação judicial. A votação que livrou Eurico Miranda de ser processado ocorreu nesta terça-feira, quando 24 deputados negaram a autorização para instauração do processo, um se absteve de votar (o próprio Eurico Miranda, que integra a CCJ), um deputado votou em branco e outro votou nulo. Na votação, até o PT orientou a bancada a votar a favor do presidente do Vasco. "É lamentável que até o PT tenha recorrido ao artifício da imunidade parlamentar", lamentou Milton Neves.