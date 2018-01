Jornalista que sobreviveu ao acidente da Chapecoense publica foto no hospital

Um dos seis sobreviventes do trágico acidente envolvendo o time da Chapecoense, que resultou na morte de 71 pessoas, o jornalista Rafael Henzel postou na noite de segunda-feira, uma foto no hospital onde se recupera. Na imagem, ele aparece ao lado da mulher Jussara e fala sobre o apoio recebido.

"Eu não tinha a mínima ideia do carinho e da torcida de vocês. Cada mensagem me enche de força para o tratamento. Como todo guerreiro Chapecoense, vou firme pra voltar ao convívio. Rezem pelo Follmann, Ruschel e Neto", publicou o jornalista em sua rede social.

Henzel está no Hospital San Vicente Fundación, em Medellín, na Colômbia. Com pneumonia, o brasileiro já respira normalmente e está recebendo medicação específica para eliminar a bactéria que causou a doença.

Anteriormente, a Rádio Oeste Capital já havia divulgado um áudio, onde o jornalista aparece tranquilizando seus amigos e familiares. "Oi pessoal, bom dia a todo mundo. Estou com a voz assim porque estou há muito tempo sem usar. Dizer que tá tudo bem. Estamos avançando. Deus me deu uma segunda chance e a gente vai comemorar muito. Todos nós. Tudo vai ficar bem. Tavinho tá bem. Logo nós vamos para casa para curar todas as lesões. O importante é que estamos vivos aqui pronto para a próxima. Beijo para todo mundo."

Além de Rafael Henzel, Alan Ruschel, Neto e Jackson Follmann sobreviveram. Destes, Neto é quem possui a situação mais delicada.