Jornalista Touguinhó sepultado no Rio Cerca de 200 pessoas acompanharam hoje o enterro do jornalista Oldemário Touguinhó, no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi, zona norte. Considerado um dos melhores profissionais do País, ele morreu na manhã de segunda-feira, aos 68 anos, vítima de uma parada cardiorespiratória, no Hospital São Vicente de Paula, na Tijuca. Várias personalidades do mundo esportivo, especialidade de Touguinhó, estiveram presentes ao enterro, dentre elas, o presidente de Honra da Fifa, João Havelange, e o ex-técnico da seleção brasileira Sebastião Lazaroni. Como repórter, ele participou da cobertura de dez Copas do Mundo (de 1962 a 1998) e de várias outras competições internacionais. Por 36 anos, Touguinhó foi colaborador de O Estado de S. Paulo e do Jornal da Tarde , mas sua carreira foi construída no Jornal do Brasil. O jornalista chegou a escrever dois livros, "As Copas que eu vi" (Relume Dumará, 1994) e "Maracanã" (1998), e deixou mulher, duas filhas e três netos.