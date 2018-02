Josafá deve ser titular no Fla na terça O técnico Andrade deixou escapar nesta sexta-feira que Josafá tem vaga assegurada no ataque do Flamengo, na partida de terça-feira, contra o Atlético-MG, no Estádio Luso-Brasileiro. Ele gostou bastante da atuação do ex-jogador do Madureira na vitória sobre o Brasiliense, por 3 a 2, no meio de semana. ?Foi uma grata revelação?, declarou Andrade, feliz pelas opções que dispõe no momento para escalar o ataque rubro-negro. Além de Josafá, ele elogiou também a atuação de Marcelo, autor de um dos gols, e conta com Fábio Júnior. Obina, pelo visto, está perdendo espaço no clube. Ele vive alegando dores musculares, contusão não diagnosticada pelos médicos do Flamengo. A diretoria acha que o problema dele é psicológico.