José Galli é o novo técnico do Caxias O paulista José Galli Neto, 51 anos, é o novo técnico do Caxias. Ele foi apresentado esta manhã ao grupo de jogadores. Ao mesmo tempo, a diretoria do clube definiu as dispensas do volante Lico e do ponteiro Kena, além do preparador de goleiros Marquinhos. Isso motivou uma crise e todos os demais integrantes da comissão técnica pediram demissão. Galli Neto é o terceiro técnico do Caxias neste Brasileirão da Série B. O clube começou com Ricardo Drubscky, que comandou o time em nove partidas. Em seguida veio Luiz Carlos Gasperin, que resistiu quatro jogos. O novo técnico vai tentar tirar o clube da indigesta 22ª colocação, com 11 pontos em 13 jogos.