José Maria Marin, presidente da CBF, sempre esteve perto dos militares

SÃO PAULO - O presidente da CBF, José Maria Marin, é acusado de envolvimento com o regime militar (1964-1985). Deputado estadual pela Arena, partido dos militares, elegeu-se indiretamente vice-governador em 1978. Entre 1982 e 1983, foi governador em virtude da saída de Paulo Maluf para a disputa de uma vaga de deputado.

De acordo com a Comissão da Verdade, Marin teve ligações com a ala radical e os órgãos de repressão do governo. Ivo Herzog, filho de Vladimir Herzog, afirma que ele participou indiretamente do assassinato de seu pai, sob tortura, em 1975. Por causa das denúncias, a Câmara convidou o cartola para um debate. Além disso, Ivo entregou uma petição com 55 mil assinaturas pedindo a saída de Marin.

Desde que assumiu a CBF, Marin se aproxima dos militares. Antes dos Jogos de Londres, a seleção de Mano Menezes já havia treinado na escola que será utilizada por Felipão. Além disso, o dirigente reforçou a presença de militares na administração da Granja Comary, onde a seleção ficará concentrada na Copa.