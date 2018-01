Marin quita a fiança e se livra de ir para a prisão nos Estados Unidos

O acordo previa pagamento de US$ 1 milhão em dinheiro, além de US$ 15 milhões em outras garantias. Marin estava com dificuldade para conseguir a quantia. Ele havia feito um depósito de US$ 769 mil (R$ 2,9 milhões) na última segunda-feira.

A operação da Justiça norte-americana contra a corrupção no futebol já recuperou aos cofres dos Estados Unidos mais de R$ 709 milhões, cerca de US$ 190 milhões, em multas e acordos de delação premiada. O valor não inclui as fianças pagas pelos dirigentes para que possam aguardar o julgamento em liberdade condicional.

Dos 41 indiciados no caso, pelo menos oito deles já fecharam acordos para cooperar nas investigações. Os entendimentos envolveram o pagamento do valor considerado pelos promotores norte-americanos como parte da fraude cometida.