Mourinho deve quase R$ 1 milhão em multas por reclamação contra arbitragem

Expulso no empate por 1 a 1 com o West Ham neste domingo pelo Campeonato Inglês, o técnico do Manchester United, José Mourinho, está com uma dívida estimada em 200 mil libras, cerca de R$ 850 mil, só em multas por conta de seu comportamento à beira do gramado.

Na partida deste final de semana, o treinador português teria se irritado após a aplicação de cartão amarelo a Paul Pogba. Mourinho reclamou com a arbitragem que optou por expulsá-lo antes mesmo do término do primeiro tempo. O comandante ainda aguarda pelos valores e possíveis punições que serão aplicadas a ele por conta do ocorrido.

Desde que assumiu o comando do Chelsea, em 2013, Mourinho já soma cerca de 191 mil libras, cerca de R$ 812 mil, só no Campeonato Inglês. Ainda este mês, o português já havia sido punido em 50 mil libras, cerca de R$ 212 mil, e suspenso por uma partida.

Só no período em que está na Inglaterra, Mourinho levou sete multas, todas relacionadas à reclamações com a arbitragem, seja por atitudes durante os jogos ou por declarações à imprensa. O Manchester United está na 6ª posição com 20 pontos. O Chelsea lidera o Campeonato Inglês com 31 pontos.