José Mourinho faz aulas de italiano e pode assinar com a Inter

O técnico português José Mourinho se prepara com cinco horas por dia de aulas de italiano sua chegada à Inter de Milão, clube com o qual pode assinar nos próximos dias, informou nesta terça-feira o jornal Diário de Notícias. O ex-treinador do Chelsea estaria convencido de que o futebol italiano pode ser seu destino na próxima temporada, e há cinco meses faz aulas particulares em sua casa em Setúbal, cerca de 40 quilômetros ao sudoeste de Lisboa. Com isso, Mourinho deseja mostrar uma imagem de entrega e trabalho tanto ao clube, como à imprensa e à torcida local. Além disso, o técnico português espera evitar os erros que provocaram diversas piadas na imprensa britânica quando chegou a Londres para treinar o Chelsea. A imprensa portuguesa informou nessa segunda que o contrato de Mourinho terá uma duração de três temporadas e o treinador receberá um salário de 9 milhões de euros por ano, livre de impostos.