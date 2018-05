José Mourinho promete classificação do Chelsea sobre o PSG

LONDRES - A derrota por 3 a 1 no jogo de ida e a boa vantagem do Paris Saint-Germain não ameaçam José Mourinho. Para o técnico, o Chelsea tem elenco e confiança suficientes para superar os franceses nesta terça-feira, no Stamford Bridge, e avançar às quartas de final da Liga dos Campeões.

"Eu acredito na classificação e os meus jogadores também. Isso é o mais importante", afirmou Mourinho, que terá que vencer por pelo menos 2 a 0 para alcançar a semifinal. "Acho que vamos vencer amanhã. No final das duas partidas, acredito que vamos marcar mais gols que eles".

O treinador atribui a confiança ao bom elenco do time inglês. E, mesmo sem garantir a presença de Eto''o, Mourinho aposta no triunfo. "Eto''o não jogou a primeira partida e não tenho certeza de que irá jogar o segundo. Ramires está suspenso, Matic e Salah não estão inscritos na Liga dos Campeões. E não estamos chorando", provocou.

Mourinho se referia aos lamentos do PSG pela ausência de Ibrahimovic nesta terça. O atacante sueco, um dos artilheiros da competição, sofre uma lesão muscular na coxa e é desfalque certo no time francês. "Não acho que seja um problema que um time multimilionário, que compra jogadores e mais jogadores, possa ficar sem um jogador importante como Ibrahimovic", alfinetou o técnico.