José Mourinho se despede do Real Madrid com declaração protocolar

MADRID - Desde que foi demitido do Real Madrid, há 11 dias, José Mourinho não havia se comunicado com a imprensa. Nesta sexta-feira, quebrou o silêncio, mas de forma apenas protocolar. Isso porque o site do clube espanhol publicou um comunicado do treinador, de pouco mais de duas linhas e meia, onde ele se despede do cargo.

"Desejo a todos os madridistas (torcedores e sócios do Real Madrid) muitas alegrias no futuro. Agradeço o apoio de muitos torcedores e respeito a crítica de outros. Repito: muitas alegrias a todos e, principalmente, muita saúde. ''Hala, Madrid!''", escreveu ele, fechando o texto com uma expressão típica da torcida.

Assim, José Mourinho confirma a intenção de deixar o clube pelas portas dos fundos. Demitido depois de uma temporada fracassada (que culminou com derrota para o Atlético de Madrid na final da Copa do Rei), ele aproveitou para não mais conceder entrevistas coletivas. No último jogo do Espanhol, neste sábado, contra o Osasuna, vai usar uma equipe quase inteira reserva.