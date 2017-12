José Neves Filho é confirmado na FBA Por 13 votos a favor e um contra, o advogado José Neves Filho, ex-presidente do Santa Cruz, foi eleito nesta segunda-feira à tarde, o presidente da FBA (Futebol Brasil Associados), entidade gestora do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele assumiu a presidência logo após a eleição e seu mandato durará até maio de 2008. Neves substituirá José Nilton Zunino, do Avaí, presidente interino desde julho após o afastamento de Peter Silva, acusado de cometer irregularidades administrativas. "Toda unanimidade é burra", brincou o novo presidente, minimizando o voto único contrário à sua chapa dado por Oliveira Júnior, representante do Ituano. "Acho esta chapa continuidade da anterior, onde aconteceram coisas estranhas. O Ituano só vai assinar qualquer contrato firmado pela FBA se participar antes, durante e depois das negociações", retrucou Oliveira, agente Fifa e ex-procurador de Roberto Carlos. Mas Neves contou com o apoio dos demais 13 representantes dos clubes que compõem o colégio eleitoral, inclusive com os outros três paulistas: Marília, Paulista e Santo André. Embora disputem a Série B, Portuguesa e Guarani são filiados ao Clube dos 13 e não têm direito a voto. Os outros 10 clubes que votaram a favor de Neves são estes: Caxias-RS, Avaí-SC, Vila Nova-GO, Anapolina-GO, Gama-DF, Náutico-PE, Santa Cruz-PE, Ceará-CE, CRB-AL e São Raimundo-AM. A eleição aconteceu na sede da Sport Promotion, num bairro comercial da capital, e foi bastante rápida. Por volta das 18 horas chegaram ao local Fábio Koff, presidente do Clube dos 13, e Mustafá Contursi, ex-presidente do Palmeiras e com força política no cenário nacional. Entre as mudanças previstas para o próximo ano, existe a proposta de realizar a Série B em dois turnos, aos moldes da Série A, mas com o acesso de quatro clubes. A idéia é que a FBA também gerencie a Série C, ampliando sua ação e seu número de filiados. A empresa de marketing esportivo, Sport Promotion, está contratada para definir patrocinadores para a temporada de 2006, mas já adiantou que vendeu os direitos de transmissão de televisão com a Rede Globo. O vice-presidente do Marília, José Roberto Mayo, desistiu de articular uma oposição idealizada na última semana. Não havia tempo hábil para a inscrição da nova chapa. A diretoria ficou formada desta maneira: Presidente - José Neves Filho; 1.º Vice-Presidente - Alexandre Frota (Ceará); 2.º Vice-Presidente - José Roberto Mayo (Marília); 3.º Vice-Presidente - Newton Ferreira (Vila Nova); 4.º Vice-Presidente - Ivan Guimarãoes (São Raimundo); Secretário Geral - Eduardo Palhares (Paulista). O conselho deliberativo é formado por: Presidente - João Nilson Zunino (Avaí); Membros - Cleomar Slaveiro (Caxias) e Wagner Marques (Gama); Suplentes - Ricardo Valois (Náutico) e Ruiter Silva (Anapolina).