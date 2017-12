José Pekerman escala a Argentina para a estréia, sem Messi O técnico da seleção da Argentina, José Pekerman, anunciou nesta sexta-feira a equipe que entrará em campo no sábado, contra a Costa do Marfim, na estréia de ambas as seleções no Mundial. "Para mim, a equipe tem 23 jogadores e não existem diferenças entre eles", afirmou o treinador. Abbondanzieri será o goleiro. A defesa terá Burdisso, Ayala, Heinze e Sorín. No meio-de-campo estarão Mascherano, Cambiasso, Maxi Rodriguez e Riquelme, com a mítica camisa 10. Saviola e Crespo completam o ataque. Assim, desapareceram as dúvidas com relação às escalações de Heinze, que vem de longa inatividade, e de Messi, que também se ressente de contusão sofrida em março e é considerado uma das promessas a estrela do Mundial. Pekerman ressaltou a recuperação de Messi, de 18 anos: "Messi está muito bem e, se está bem, estamos todos bem. Estamos muito contentes de tê-lo conosco", afirmou. Outro que começará o jogo no banco de reservas é o atacante Carlitos Tevez, do Corinthians. Além de Argentina e Costa do Marfim, o grupo C conta também com Holanda e Sérvia e Montenegro, que se enfrentam no domingo, em Leipzig.