Joseense e Comercial: fim dos 100% Acabaram os times com 100% de aproveitamento na Série B-3 do Campeonato Paulista - sexta divisão. O Joseense e o Comercial de Tietê empataram seus jogos, neste domingo à tarde, pela 7ª rodada deixando de conquistar todos os pontos. Mesmo assim, os times ainda são líderes dos Grupos 1 e 2, respectivamente. Na capital, o time B do Corinthians venceu mais um por goleada: 5 a 1 no Ranchariense. Na luta pelas primeiras colocações, o Águas de Lindóia venceu mais uma, por 1 a 0, o Paulista de Caieiras com gol do artilheiro Rico, agora com oito gols. Confira os resultados: Corinthians-B1 5 X 1 Ranchariense, Águas de Lindóia 1X0 Paulista de Caieiras, Amparo 1X0 Grêmio Barueri, Andradina 2X0 Gazeta, Comercial de Tietê 1(2) X (1)1 Pirassunuguense, Elosport 3X0 Vocem, União Iracemapolense 1(3) X (2)1 Catanduvense, Jacareí 3X1 Ginásio Pinhalense, Montenegro 1X0 Prudentino, Ponte Preta-Sumaré 0(5) X (6) 0 Joseense, Paulistano X Osan, União Suzano X Guaçuano, Tanabi 2(3) X (2) 2 Itararé e União do Vale 2X0 Serra Negra. Classificação: Grupo 1: 1) Joseense 19, 2) Águas de Lindóia 16 3) Guaçuano 15, 4) Paulista de Caieiras 13, 5) Osan 13, 6) Jacareí 13, 7) União do Vale 12, 8) Amparo 9, 9) Ponte Preta-Sumaré 9, 10) Paulistano 7, 11) Grêmio Barueri 7, 12) Serra Negra 4, 13) Ginásio Pinhalense 4, 14) União Suzano 0. Grupo 2: 1) Comercial de Tietê 20, 2) Montenegro 16, 3) Elosport 15, 4) Corinthians-B 14, 5) Pirassununguense 13, 6) Prudentino 12, 7) Vocem 11, 8) Tanabi 8, 9) Itararé 8, 10) U. Iracemapolense 8, 11) Gazeta 4, 12) Andradina 4, 13) Catanduvense 3, 14) Ranchariense -6. (Obs.: O Ranchariense foi penalizado com a perda de 10 pontos por ter escalado jogador irregular).