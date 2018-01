Joseense é o líder da Série B2 O Joseense venceu o Guarujá por 2 a 1, nesta tarde de sábado, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série B2. Com o resultado, o time de São José chega, temporariamente, a liderança da competição com 17 pontos, um a mais que o Corinthians B. O Guarujá permanece com 15. A oitava rodada será completada neste domingo, com mais sete jogos.