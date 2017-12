Joseense goleia e segue líder na B3 O Joseense continua arrasando no Campeonato Paulista da Série B3. Neste sábado, a equipe goleou o Jacareí por 5 a 0, manteve a invencibilidade e a liderança isolada do Grupo 1, com 22 pontos. O destaque da partida foi Danilo, que marcou três gols - Guina e Alan fizeram os outros. A Ponte Preta-Sumaré foi outra que conseguiu um bom resultado neste sábado. Mesmo jogando fora de casa, a equipe venceu o Suzano por 2 a 0. Os dois gols do jogo foram marcados pelo atacante André Luís. Confira os jogos deste domingo, que completam a rodada da sexta divisão do futebol paulista: Catanduvense x Andradina; Ginásio Pinhalense x União do Vale; Guaçuano x Águas de Lindóia; Itararé x União Iracemapolense; Osan x Grêmio Barueri; Pirassununguense x Gazeta; Prudentino x Corinthians-B; Ranchariense x Comercial de Tietê; Paulista de Caieiras x Amparo; Serra Negra x Paulistano; Tanabi x Elosport e Vocem x Montenegro.