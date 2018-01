Joseense lidera sozinho na Série B3 O Joseense manteve a liderança absoluta do Campeonato Paulista da Série B-3, depois de vencer o Guaçuano por 3 a 1, neste domingo à tarde, em Mogi Guaçu. O time é o único invicto dentro da competição e agora soma 32 pontos dentro do Grupo 1. Dos 107 times profissionais do Estado de São Paulo, o Joseense é o único que ainda não foi derrotado este ano. A Ponte Preta-Sumaré conquistou sua quinta vitória consecutiva no campeonato: derrotou o Paulistano, de São Roque, por 1 a 0, gol de Da Silva. Com as derrotas do União do Vale para o Grêmio Barueri, por 2 a 0, e do próprio Guaçuano, a Ponte alcançou a terceira colocação do Grupo 1, com 24 pontos. Outro destaque da rodada foi a vitória de 8 a 0 do Montenegro sobre o Catanduvense, em Catanduva. Os gols foram marcados por Lucas (2), Eduardo, Jéferson, Fernando, Oliveira, Cléo e Reginaldo. Em Ourinhos, o Corinthians-B venceu o Gazeta por 2 a 1 e já encosta nos líderes do Grupo 2. O Águas de Lindóia derrotou o Serra Negra por 1 a 0, gol de Odirley. Mas, fora de campo houve muita violência. Tanto que, um torcedor do time visitante, não identificado pela polícia, agrediu o representante da Federação Paulista de Futebol. O jogo entre União Suzano e Ginásio Pinhalense não foi realizado, por causa da disputa dos Jogos Regionais em Itatiba. A partida foi transferida para o dia 18 de julho. Resultados da rodada: Águas de Lindóia 1 x 0 Serra Negra, Amparo 1 x 0 Osan, Andradina (1) 1 x 1 (3) Pirassununguense, Catanduvense 0 x 8 Montenegro, Elosport 3 x 1 Comercial de Tietê, Gazeta 1 x 2 Corinthians-B, Grêmio Barueri 2 x 0 União do Vale, Guaçuano 1 x 3 Joseense, União Iracemapolense 1 x 3 Ranchariense, Itararé 3 x 1 Vocem, Ponte Preta-Sumaré 1 x 0 Paulistano, Paulista de Caieiras 3 x 2 Jacareí, Tanabi (5) 1 x 1 (6) Prudentino. Classificação do campeonato: Grupo 1: 1) Joseense - 32 2) Paulista de Caieiras - 26 3) Ponte Preta-Sumaré - 24 4) Águas de Lindóia e Amparo - 22 6) Guaçuano e União do Vale - 21 8) Osan - 18 9) Jacareí - 17 10) Grêmio Barueri - 14 11) Ginásio Pinhalense - 12 12) Paulista e Serra Negra - 7 14 ) União Suzano - 0 Grupo 2: 1) Comercial de Tietê - 28 2) Pirassununguense - 27 3) Corinthians B - 25 4) Montenegro - 23 5) Elosport - 22 6) Tanabi - 21 7) Prudentino e Itararé - 18 9) Vocem - 17 10) União Iracemapolense - 15 11) Andradina - 11 12) Gazeta - 7 13) Catanduvense - 3 14) Ranchariense - -4