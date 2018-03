Joseense mantém 100% na Série B-3 O estreante time do Joseense continua com aproveitamento de 100% dentro do Campeonato Paulista da Série B-3. Neste sábado, atuando em casa, goleou o Serra Negra, por 6 a 0, chegando aos 15 pontos. No outro jogo da rodada, o Grêmio Barueri (5) conseguiu sua primeira vitória ao fazer 3 a 1 sobre o União Suzano, lanterna da competição sem somar ponto. A rodada será completada neste domingo cedo, a partir das 11 horas.