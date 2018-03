Josep Guardiola acerta termos do contrato com o Barcelona

O técnico Josep Guardiola acertou os termos de seu compromisso para dirigir a equipe principal do Barcelona pelas próximas duas temporadas, embora o contrato ainda não tenha sido assinado. O acordo entre Guardiola, que deixou nas mãos de seu representante, Josep Maria Orobitg, tudo o que se refere à negociação, e o clube catalão, já está praticamente finalizado, só restando a assinatura do contrato, o que deve ocorrer nos próximos dias. Guardiola vem conciliando seu antigo trabalho de treinador do time B do Barça, com as tarefas na equipe principal. O técnico vem realizando ainda, recorrentes reuniões com o diretor-técnico Aitor Begiristain, para planejar a temporada 2008/2009 da equipe discutir a contratação de reforços.