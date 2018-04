Joseph Blatter, presidente da Fifa, se diz ansioso para testar logística do Brasil

ZURIQUE - Faltando 23 dias para a Copa das Confederações, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, diz estar ansioso para observar a logística do Brasil durante a competição, como um teste para a realização da Copa do Mundo, no próximo ano.

"Para nós, que vamos organizar a Copa do Mundo de 2014, é importante observar a logística do torneio", afirma o dirigente. "Os estádios estão prontos, mas precisamos ver como a logística irá funcionar: os transportes, o controle de bilhetagem, a segurança."

Confiante, Blatter aposta no sucesso da competição. Mas ressalta que a Copa das Confederações será decisiva para a finalização dos preparativos visando o Mundial. "Estou certo que tudo sairá muito bem, talvez não 100%, mas isso nos dará a experiência necessária para o próximo ano. Tudo isso é importante para nós e estaremos de olho."

A Copa das Confederações será disputada entre os dias 15 e 30 de junho, em seis das 12 cidades-sede do Mundial de 2014. Pela primeira vez desde sua criação, a competição contará com quatro campeões mundiais em campo: Brasil, Itália, Uruguai e Espanha.