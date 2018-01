Joseph Blatter quer despertar o ´gigante´ do futebol na Índia O futebol da Índia pode ser revitalizado através de um forte programa de desenvolvimento na formação dos jogadores, disse o presidente da Fifa, Joseph Blatter, em entrevista nesta segunda-feira. "No momento estamos trabalhando com o programa Visão Ásia e nosso plano para a Índia é grande. Estamos com o seguinte slogan: Ganhe na Índia, com a Índia", revelou Blatter durante a primeira visita de um presidente da Fifa ao país asiático. A Índia ganhou duas vezes o torneio de futebol dos Jogos Asiáticos e venceu o Japão na disputa pela medalha de bronze da mesma competição em 1970. Depois, o Japão tornou-se a potência do futebol na região e a Índia sumiu na obscuridade. "Queremos despertar o gigante adormecido. Nos anos 1960, a seleção nacional era boa, mas a Índia provavelmente se perdeu", contou Blatter. "Deve ser feito mais esforço no desenvolvimento, já que a Índia não é um país pobre", disse. A Índia está atualmente no posto 165 do ranking mundial da Fifa. A federação do país colocou muita energia na liga nacional, mas sem muito sucesso. "Eles têm de ter como exemplo os Estados Unidos. O futebol não é o esporte número um na Índia, mas a educação do público, os esforços disciplinados e o respeito definitivamente vão melhorar o esporte." Na semana passada, os dirigentes anunciaram a criação de uma liga profissional, que começará a atuar em outubro com 10 times em seu primeiro ano. No entanto, Blatter acha que o desenvolvimento deve começar das bases. "Acho que na Índia o foco está muito forte na liga profissional", disse. "O programa de desenvolvimento do futebol deve ser como uma pirâmide, da base para o topo." Blatter deverá encontrar-se com o primeiro-ministro indiano em Nova Délhi, nesta segunda-feira, e vai inaugurar a sede permanente da federação nacional (All India Football Federation) no dia seguinte.