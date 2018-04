Josiel, do Paraná, acerta transferência para time árabe

Em dificuldades para se manter na Série A do Brasileirão, o Paraná já começou a sofrer com debandada de jogadores. A principal estrela do clube, o atacante Josiel, artilheiro da competição com 20 gols já está de malas prontas para defender o Al Whada, dos Emirados Árabes. Treinada pelo brasileiro Ivo Wortmann, com quem trabalhou com o artilheiro no Juventude, os árabes pagaram US$ 5 milhões (cerca de R$ 9 milhões) pelo atleta, de 27 anos. Contratado pelo Paraná no início do ano, Josiel tem 10% dos direitos federativos, com os outros 90% são do clube paranaense. Mas o jogador não sai do Paraná imediatamente e ficará no clube para as duas partidas que restam do Brasileirão, para, segundo o atacante, "tentar salvar o time do rebaixamento antes de poder 'agradecer' financeiramente o Paraná por tudo o que fez por ele".