Josiel e Acosta travam duelo por artilharia do Nacional

Até maio deste ano, Josiel e Acosta não passavam de dois jogadores desconhecidos que tentariam brilhar no maior campeonato do País. Na última rodada, domingo, os dois lutam para entrar para a história ao lado de grandes atacantes como Romário, Roberto Dinamite e Zico. Eles querem ser artilheiros do Brasileirão. Josiel tem 20 gols pelo Paraná e Acosta 19 pelo Náutico. "Quero muito ser artilheiro. Seria uma forma de coroar este ano, que foi ótimo para mim. Não será fácil, porque só tenho uma partida para fazer e estou atrás, mas quero muito fazer esse gol para pelo menos empatar", disse Acosta, confirmado para enfrentar o Flamengo domingo, nos Aflitos, em Recife. A partida será de festa. O Náutico já está garantido na Série A de 2008 e o Flamengo, na Libertadores. Diferentemente do seu concorrente, Josiel tem outra briga domingo. O Paraná depende do seu camisa 9. Só uma vitória contra o Vasco, em São Januário, associada a maus resultados de Corinthians e Goiás livram o time de Curitiba da Série B. "Eu quero ser artilheiro, assim como ele [Acosta]. Vou fazer de tudo para acabar o torneio à frente. Se eu marcar, me ajudo e ajudo o Paraná a sair dessa situação." Apontada como barbada no início do campeonato, a artilharia ganhou emoção nas últimas rodadas. No Paraná, Josiel logo despontou à frente e assumiu o posto desde o início do torneio. Não largou mais. Nos últimos meses, com a arrancada do Náutico no segundo turno, o gaúcho de Rodeio Bonito viu a liderança na tabela de goleadores ser ameaçada pelo uruguaio, líder do time pernambucano e responsável direto pela recuperação do Náutico, contumaz freqüentador da zona de rebaixamento no primeiro turno. O time de Recife tem a 11.ª melhor campanha da segundo metade do Nacional. Agora, só resta um jogo e o respeito prevalece entre os rivais. "O Acosta é um jogador com ótimo domínio de bola. Joga no ataque e na meia. Foi muito bem na partida contra nós, e foi muito importante na arrancada do Náutico para fugir da zona de rebaixamento" disse Josiel. "Meu estilo é bem diferente dele [Josiel]. Sou mais armador e ele é um matador. Vou tentar marcar gols, mas ele tem mais chances, já que é atacante. Outra coisa que vem acontecendo é que a marcação está ficando mais forte para cima de mim e, por isso, meus companheiros também vêm marcando gols", analisou Beto Acosta. Não à toa, o Náutico tem o segundo melhor ataque do campeonato com 65 gols - atrás apenas do Cruzeiro, com 71. Por outro lado, Josiel foi responsável por quase metade dos gols do Paraná. O time de Curitiba tem 42. Nas duas vezes em que os artilheiros se encontraram neste campeonato, três gols para cada lado, com vantagem para o uruguaio. No primeiro turno, 4 a 4 em Recife, com dois gols para cada um. No segundo turno, vitória pernambucana por 4 a 2, em Curitiba, com um gol de Josiel e um de Acosta. Se para Josiel a motivação para marcar domingo é a situação do Paraná na tabela, Acosta tem outro motivo para tentar marcar dois gols e ultrapassar o atacante rival. Se for artilheiro, Acosta será nada menos que o segundo estrangeiro a se tornar o maior goleador do Brasil. O outro, coincidentemente, foi seu conterrâneo, Pedro Rocha, que pelo São Paulo fez 17 gols em 1972 e dividiu a artilharia daquele ano com Dario, do Atlético Mineiro. "É mais um motivo de orgulho para mim. Vamos tentar ir para a história desse jeito também." Futuro O Campeonato Brasileiro já rendeu bons frutos a Josiel e Acosta. Que o diga o atleta uruguaio. Tratado como sonho de consumo da maioria dos grandes clubes do País, Acosta diz que dificilmente fica em Recife em 2008. "Quero jogar uma Libertadores. Tenho boas chances de disputá-la", diz o camisa 25 do Náutico, sem querer se alongar no assunto. São Paulo, Santos e Fluminense, só para dizer os que estão garantidos na Libertadores, já manifestaram interesse no jogador, que prefere esperar o campeonato acabar para definir seu futuro. "Nunca fui tão feliz como estou sendo em Recife, quero aproveitar esses últimos dias aqui." Josiel também prepara suas malas. Ele foi vendido para o Al Wahda, dos Emirados Árabes.