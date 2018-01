Josimar é poupado, mas Ponte Preta vai ter três voltas contra o Atlético-PR

A preocupação passa a ser o volante Josimar. Ele tem sido poupado de alguns treinos por sentir dores no pescoço. Isso é resultado de um choque de cabeça que sofreu há três rodadas atrás, na vitória sobre o Santos por 3 a 1. Mas segundo os médicos, ele não vai ser baixa em Curitiba.

Os meias Bady, que vinha sendo utilizado, e o também meia Felipe, que vem sendo opção na reserva, pertencem ao Atlético Paranaense e não vão atuar neste jogo. Outra baixa é o volante Juninho, também reserva, que está suspenso. Na vitória sobre o Fluminense, por 3 a 1, ele atuou como lateral-esquerdo.

Por outro lado, o time terá os retornos do zagueiro Renato Chaves e do lateral-esquerdo, que estavam suspensos, e do atacante Biro Biro, que tem vínculo com o clube carioca e por isso não atuou. Como o time ganhou e bem, Doriva não sabe ainda como vai formar o time, mas o provável é a volta dos titulares.

Com 37 pontos, o time ocupa a 10.ª posição e parece cada vez mais perto de atingir seu objetivo inicial: a manutenção na Série A em 2016. O seu porcentual de queda, neste momento, segundo os estatísticos, é de apenas 4%. Em princípio, o time teria que somar 46 pontos para não correr mais riscos. Terá, portanto, que buscar mais nove pontos nas últimas 11 rodadas.