Josué acredita que Mineiro vai renovar com o São Paulo O volante Mineiro vai jogar no São Paulo neste ano. Pelo menos é isso o que disse o companheiro de posição e amigo Josué, na tarde desta Segunda-feira na reapresentação do São Paulo no CCT da Barra Funda, um dia depois da vitória sobre o Ituano. Mas o tom pareceu mais de brincadeira. ?Não sei... mas parece que ele já renovou?, foi a frase para os repórteres. Se a brincadeira tiver um fundo de verdade, a torcida são-paulina pode esperar por uma boa notícia em breve. ?Ele não acertou com ninguém, ainda, e tem muita vontade de permanecer?, entregou Josué. ?Conversamos há alguns dias, mas ele é reservado...? O otimismo de Josué não é o único indício de que Mineiro está cada vez mais perto de voltar sem nunca ter ido. Além do prazo para contratações na Europa estar se esgotando - vai até dia 31 -, a filha do jogador nasceu sábado, o que dificultaria a adaptação da família a um outro país; e o diretor de Futebol Carlos Augusto de Barros e Silva admitiu que os dirigentes podem oferecer contrato menor, por seis meses, para convencê-lo a permanecer. ?Espero que nos próximos dias essa boa notícia chegue, porque se o Mineiro ficar, vai nos ajudar?, projetou Josué. O contrato de Mineiro venceu dia 31 de dezembro e apesar de ter recebido sondagens do Sevilla, da Espanha, e do Bayer Leverkusen e do Nuremberg, da Alemanha, o volante não decidiu seu futuro. Capitão faz aniversário O goleiro Rogério Ceni completou nesta segunda 34 anos, mas ninguém se arriscou a jogar ovos e farinha no capitão do time tricolor. ?Se tivesse um jogador do time júnior, aqui, mandaríamos ele fazer isso?, brincou Josué. Começa a excursão na Índia O time B do São Paulo começou nesta segunda à noite a viagem para a Índia, onde a equipe fará cinco amistosos ? o primeiro deles, dia 27, contra o East Bengals, da Índia. O retorno da delegação, com 30 pessoas, está marcado para o dia 12 de fevereiro.