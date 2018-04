Josué confessa que não foi fácil substituir Ronaldinho

Elogiado pela atuação que teve na vitória por 2 a 1 diante do Uruguai, na quarta-feira, no Morumbi, pelas Eliminatórias à Copa de 2010, o volante Josué confessou que não foi fácil substituir o meia Ronaldinho Gaúcho, quando o jogo estava empatado. Veja também: Kaká fala sobre a seleção brasileira e a Bola de Ouro Ouça os gols da vitória do Brasil sobre o Uruguai por 2 a 1 Crônica do jogo Brasil 2 x 1 Uruguai Kaká elogia superação do Brasil e o atacante Luís Fabiano Apesar da vitória desta quarta, Dunga fecha ano contestado Ronaldinho joga mal e acaba substituído Julio Cesar brilha e ganha torcida paulista Regular, Kaká tem atuação apagada contra Uruguai Brasil x Uruguai: PM não registra ocorrências graves Classificação Calendário / Resultados "Substituir o Ronaldo [Ronaldinho] não é fácil, ainda mais na situação que eu entrei, mas dei minha contribuição para ajudar a seleção a vencer", disse Josué, que explicou o motivo de sua entrada na equipe. "Estávamos perdendo a segunda bola no meio-campo, e eu entrei para dar mais velocidade na saída para o ataque, além de dar liberdade ao Kaká." Apesar dos elogios, Josué manteve a humildade, não querendo pensar em assumir a vaga de titular do Brasil. "A seleção tem mais de 11 jogadores e todos podem ajudar. O jogador que entrar em campo, certamente, fará o melhor pelo Brasil, e eu estou feliz por fazer parte do grupo." Sua boa atuação deixa uma dúvida na cabeça do técnico Dunga, que confidenciou, após o jogo, que pode repensar na disposição tática da equipe. "Talvez eu jogue com três volantes, dando mais liberdade ao meia que jogar e à dupla de zaga. Isto já deu certo em outras ocasiões, mas vamos pensar com calma."