Josué é cortado da seleção para jogos com Argentina e Chile

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou em comunicado que o jogador será submetido ainda nesta terça a uma artroscopia na Alemanha. O substituto escolhido pelo técnico Dunga será anunciado posteriormente, acrescentou a nota.

No dia 5 de setembro, o Brasil terá o clássico contra a Argentina em Rosário, e três dias depois recebe o Chile, em Salvador.

O Brasil lidera as eliminatórias com 27 pontos em 14 jogos, um ponto à frente do Chile. O Paraguai, com 24 pontos, e a Argentina, com 22, completam as quatro primeiras posições que garantem vaga direta para o Mundial da África do Sul no ano que vem.