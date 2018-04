Josué é cortado da seleção por conta de lesão no joelho

O volante Josué não poderá defender a seleção brasileira nas partidas contra Argentina e Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2010, no mês setembro. Com uma lesão no joelho direito, o meio-campista foi cortado da lista de jogadores convocados por Dunga.

De acordo com informações da CBF, Josué vai realizar uma cirurgia no joelho direito ainda nesta terça-feira. Ele se contundiu na partida contra o Hamburgo e deve ficar três semanas afastado dos gramados. Dunga ainda não definiu o substituto do jogador do Wolfsburg para as duas próximas partidas da seleção brasileira, mas a convocação deve ocorrer nesta quarta-feira.

Dunga havia chamado outros três volantes para os jogos com Argentina e Chile: os titulares Felipe Melo, da Juventus, e Gilberto Silva, do Panathinaikos, além de Lucas, do Liverpool, que vinha sendo preterido pelo treinador.