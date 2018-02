Josué já sonha com o São Paulo Josué não vê a hora de vestir a camisa do São Paulo. No entanto, o primeiro reforço contratado para a temporada de 2005 terá de aguardar até dia 10, data em que deverá ser oficialmente apresentado. Até lá, ele vai fazendo planos de como provar a capacidade que mostrou no Goiás. ?Quero ajudar logo o São Paulo. Além disso, disputar a Libertadores será uma experiência muito boa. Esse é o torneio mais importante para um clube brasileiro e muito cobiçado pelos jogadores. Com certeza vamos lutar por esse título?, promete. A ansiedade do volante não poderia ser diferente. Josué é um sonho antigo da diretoria são-paulina. No início deste ano, alguns detalhes impediram a transferência dele. No entanto, antes mesmo do término de 2004, ele finalmente acertou com o São Paulo. ?Eu tinha outras propostas interessantes, mas foi fácil decidir. A estrutura do São Paulo é diferenciada. É um clube que cumpre todos seus compromissos e hoje em dia poucas equipes são assim", O volante Josué está empolgado em defender o São Paulo na próxima temporada. O jogador, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Goiás, elogiou a estrutura do clube paulista. Josué foi a primeira contratação do time paulista para 2005. " disse Josué. Outro motivo para optar pelo Morumbi, será a companhia do zagueiro Fabão, do meia Danilo e do atacante Grafite, com quem jogou no Goiás em 2004. Os três foram contratados pelo São Paulo no início deste ano, juntamente com o técnico Cuca. "Eles são grandes amigos e com certeza ajudarão na minha adaptação ao clube", afirmou. Josué espera ansioso para disputar sua primeira Copa Libertadores na carreira. O São Paulo foi o terceiro colocado no Brasileiro e garantiu vaga na competição sul-americana juntamente com Santos, Atlético-PR, Palmeiras e Santo André.