Josué se transformou em "intocável" Josué está há quatro meses no São Paulo, depois de sete anos de Goiás. Ganhou o seu primeiro título e tem certeza de ter garantido também um lugar no cenário nacional. "Quando você vem para um grande centro como São Paulo ou Rio, está sujeito a tudo. Pode jogar mal e vão dizer que você não tem futebol para time grande. E pode jogar bem e ganhar espaço. Acho que estou no segundo caso." Para a torcida do São Paulo, não há dúvida. Um dos lances mais aplaudidos da partida foi no segundo tempo, quando desarmou, sem falta, a Robinho. "Aquela foi legal, não foi?" Josué não foi apenas defesa. Como sempre, apoiou bastante, criando algumas boas chances de gol. Apesar disso, ele acha que foi mais comedido. "Sem dúvida. Se a gente tomasse um gol, tudo poderia ficar mais difícil. Não sei se a gente jogou com o regulamento, como o pessoal está dizendo, mas fomos conscientes." O volante não está feliz apenas pelo título. Não via a hora de chegar em casa para lamber a cria: o filho Kauã, de 20 dias. "É muito legal ganhar uma criança assim. Estou muito alegre com tudo isso". E para completar, Josué fez um pedido a Leão. "Ele é o grande responsável pelo nosso título e precisa continuar com a gente para que este grupo ganhe outros campeonatos." Com ele como titular, parece lógico. Josué ganhou a posição logo na chegada do Goiás. Participou de 15 jogos na temporada e fez quatro gols. Ficou fora apenas durante o período de 15 dias em que sofreu com um estiramento muscular. Se alguém for poupado contra a Ponte Preta para que tenha totais condições contra o Quilmes no dia 13, Josué não quer ser um deles. "Acho que estou muito bem. No Goiás, fazia cinco gols por ano, nunca dava mais do que isso, e agora já fiz quatro em poucos meses. A intenção é melhorar cada vez mais e ir com tudo para a Libertadores. Não quero saber de ser poupado, não. Quero jogar sempre."