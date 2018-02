Jovem argentino pode tirar lugar de Emerson no Real Madrid O novo volante do Real Madrid, Fernando Gago, poderá desbancar o brasileiro Emerson - antigo homem de confiança do técnico Fabio Capelo - e ser titular na partida do próximo domingo contra o Deportivo La Coruña, fora de casa. "Estou pensando em colocá-lo como titular", afirmou o treinador italiano ao diário Ás, de Madri. Na terça-feira o jovem argentino - que foi contratado junto ao Boca Juniors - fez seu terceiro treinamento e se destacou em todos, chamando a atenção de Capelo, que vinha recebendo críticas pela escalação de Emerson, jogador que o italiano levou da Juventus para o Real. Segundo o jornal espanhol, os torcedores estão fazendo pressão para a estréia do argentino, que chegou com status de craque e como provável sucessor de Fernando Redondo, ex-volante argentino que teve uma bela carreira na equipe merengue. Ronaldo também pode ser titular Mesmo com as constantes brigas entre Capelo e Ronaldo, o atacante brasileiro pode ser relacionado também como titular contra o La Coruña. O holandês Ruud Van Nistelrooy - que vinha sendo o preferido do técnico - segue se recuperando de uma lesão muscular, e Ronaldo tem tudo para entrar em seu lugar. A grande ironia é que o treinador italiano, famoso por sua teimosia, acaba sendo obrigado a sacar seu jogador de confiança, Emerson, e dar o status de titular para um de seus grandes desafetos no Real, Ronaldo.