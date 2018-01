Jovem atacante sonha com chance no Fluminense em rodada final

As férias antecipadas a 12 jogadores do Fluminense encheram de expectativa jovens jogadores do clube carioca às vésperas da rodada final do Brasileirão. O jovem atacante Pedro é um dos que sonham com uma oportunidade entre os titulares na partida contra o Internacional, que deve concentrar os holofotes no fim de semana. Afinal, é o jogo que pode decretar o rebaixamento do time gaúcho.

"É uma oportunidade e tanto para quem está aqui. Todos querem fazer o melhor e ajudar o Fluminense. Para quem é da base como eu, o jogo contra o Inter será uma final de Copa do Mundo. Esperamos fazer um grande jogo", declarou o jogador, ao fim do treino desta terça-feira.

Cria da base do Flu em Xerém, Pedro já sonha até com gol na partida decisiva para o adversário. "Na base, marquei 32 gols. A realidade da base é diferente, eu sei, mas quero marcar e ter mais oportunidade no profissional", afirmou o jovem atleta, de apenas 19 anos.

O atacante chegou ao clube carioca em 2014 e, após ser artilheiro na base, ganhou duas oportunidades em partidas do time principal. Agora, Pedro sonha com o primeiro gol, que pode vir no domingo.

TREINO - Para seguir sonhando, Pedro terá que esperar pela definição do time. Nesta terça, o técnico Marcão comandou treino técnico em campo reduzido, sem indicar a formação titular. Somente nesta quarta o treinador deve começar a esboçar a escalação para domingo. O time volta a treinar na manhã desta quarta, no CT Pedro Antonio.