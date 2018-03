Jovem Camacho marca duas vezes em vitória do Atlético O Atlético de Madri fortaleceu sua posição em quarto lugar no Campeonato Espanhol e ficou mais perto de uma vaga na fase classificatória da Liga dos Campeões com uma vitória por 3 x 0 sobre o Recreativo Huelga no sábado. O meia Ignacio Camacho, que completará 18 anos no domingo, marcou duas vezes, seus primeiros gols na temporada. Ele fez o primeiro aos 23 minutos do segundo tempo, superando o goleiro Stefano Sorrentino após um escanteio. O atacante argentino Sergio Aguero fez 2 x 0 nove minutos após o intervalo, chegando a 17 gols na temporada, e Camacho fechou a vitória aos 30. O Atlético tem 58 pontos, três atrás do terceiro colocado Barcelona e cinco à frente do Racing Santander. Barcelona e Racing enfrentam respectivamente Valencia e Real Murcia no domingo.