Jovem Castaignos garante vitória de sorte para a Inter

O Palermo manteve os 100 por cento de aproveitamento em casa com uma vitória por 2 x 0 sobre a Fiorentina, enquanto o Bologna foi a Cagliari e empatou em 1 x 1 com o time da casa.

O holandês de 19 anos Castaignos chutou para o gol após receber um belo passe do brasileiro Thiago Motta, garantindo a vitória da Inter. Foi o primeiro gol dele no Campeonato Italiano desde que se transferiu do Feyenoord no final da última temporada.

O Siena tinha sido melhor no jogo e sua frustração veio à tona dois minutos depois, quando Franco Brienza foi expulso recebendo um segundo cartão amarelo por chutar e quebrar a bandeirinha de escanteio após uma decisão do árbitro contra ele.

Brienza acertou o travessão no primeiro tempo para o Siena, enquanto o zagueiro da Inter Walter Samuel desperdiçou uma boa chance quando estava a apenas seis metros do gol.

A segunda vitória seguida da Inter levou time de Claudio Ranieri ao 12o lugar, com 14 pontos em 11 jogos.

O Cesena saiu da última colocação graças aos dois gols do ex-atacante de Chelsea, Juventus e Fiorentina Mutu.

O romeno converteu um pênalti aos 25 do segundo tempo e voltou a marcar apenas dez minutos depois.

O Cesena, com nove pontos, passou o Lecce, que perdeu em casa por 1 x 0 para o Catania no sábado.

Gols de Fabrizio Miccoli e Josip Ilicic deram ao Palermo sua sexta vitória consecutiva em casa, levando os sicilianos aos 19 pontos e ao quinto lugar.

O Milan, quatro pontos atrás da líder Juventus e em quarto lugar, recebe o Chievo na partida de encerramento da rodada.

(Por Brian Homewood)