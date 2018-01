Jovem da base mais usado no Vasco em 2016, Evander celebra aprendizado

Hoje com apenas 18 anos, Evander recebeu as suas primeira chances entre os profissionais do Vasco nesta temporada. Ainda que não tenha terminado 2016 como titular, o meia-atacante foi o jovem que mais vezes entrou em campo neste ano, com 16 jogos disputados, sendo cinco deles como titular. Ele avaliou bem o ano e espera aprender e evoluir mais no próximo.

"Foi um bom ano. Tive muitas experiências e acredito que fiz bons jogos. Foi um 2016 de muito aprendizado, com certeza. Sou um jogador que quero melhorar sempre, independente da categoria que eu estiver. No profissional, então, não vem sendo diferente. Estou sempre buscando evoluir o meu jogo e aperfeiçoar o que tenho de melhor", disse o jovem, de 18 anos, ao site oficial do Vasco.

Em 2017, Evander terá a oportunidade de jogar pela primeira vez na elite do futebol nacional, pois o time conquistou o acesso nesta temporada. Além disso, o Vasco jogará o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil, iniciando a preparação para os torneios nos Estados Unidos, com a participação na Florida Cup.

Lá, o primeiro compromisso vai ser em 15 de janeiro, diante do equatoriano Barcelona, em duelo agendado para Fort Lauderdale. Evander se diz ansioso para o período fora do Brasil, onde também espera conquistar a confiança de Cristóvão Borges, o novo treinador do time.

"Voltamos para a Série A, que é o verdadeiro lugar do Vasco, e começaremos o ano disputando essa competição nos Estados Unidos. Será uma grande experiência para todo o grupo. A expectativa para 2017 é a melhor possível. Da minha parte, vou procurar aproveitar da melhor maneira as oportunidades que aparecerem. Meu pensamento é estar na minha melhor performance", comentou.