Jovem Douglas agradece ajuda de experientes e promete deslanchar no Fluminense

"É muito bom jogar com atletas mais experientes como Pierre e Cícero porque eles conhecem todos os atalhos do campo. Eles deixam você bem à vontade", disse Douglas, um dos destaque do Fluminense na conquista do título do Campeonato Brasileiro Sub-20 do ano passado.

O jovem reconheceu que pouco se arriscou no ataque na última partida, mas prometeu se soltar mais nos próximos compromissos do time. "Na base eu chegava bastante na frente, fiz muitos gols de fora e espero sim poder fazer o mesmo entre os profissionais. Para isso, é seguir trabalhando com seriedade e não perder o foco. O objetivo é ajudar o time da melhor forma possível", afirmou.

Recuperado com a goleada aplicada sobre o Bonsucesso, o Fluminense volta a jogar na próxima quinta-feira, no Moacyrzão, diante do Madureira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E Douglas espera se mantido no time. " Tenho me dedicado bastante nos treinamentos. O professor confiou em mim, falou que estava preparado, vinha bem desde a pré-temporada e felizmente consegui corresponder", concluiu.