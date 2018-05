Jovem Emerson celebra titularidade no Botafogo e se diz 'muito à vontade' Ainda sem todos os reforços do Botafogo regularizados, o jovem Emerson ganhou espaço neste início de temporada, aproveitou as oportunidades como titular e foi um dos destaques da equipe nas duas vitórias no Campeonato Carioca. Aos 20 anos, o jogador não mostra qualquer peso por ter conquistado a posição entre os profissionais. Pelo contrário, se mostrou tranquilo com o bom momento.