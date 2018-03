Jovem Lucas Ventura celebra espaço no Cruzeiro e elogia companheiros

O jovem Lucas Ventura vive um ano especial em 2017. Recém-promovido ao time profissional do Cruzeiro, o volante de 18 anos agora convive com alguns dos jogadores que admirava quando ainda estava na base e espera buscar seu espaço para ter as primeiras oportunidades com Mano Menezes.

"Jogar ao lado de jogadores tão qualificados será muito importante para minha evolução, para minha carreira. Ariel Cabral, Henrique, Lucas Silva, Hudson, Romero, todos jogadores experientes, alguns mais jovens, mas que me permitem aprender bastante a cada dia. Se estou no grupo profissional do Cruzeiro, quer dizer que também tenho o meu valor. Vou continuar trabalhando firme, e se o Mano precisar de mim, pode ter certeza que darei o meu máximo pelo Cruzeiro em campo", declarou.

A alegria de Lucas só não é maior neste início de temporada porque em janeiro ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita que o tirou de ação. De volta aos treinos esta semana, o jogador prometeu descansar no carnaval para estar em plena forma quando o Cruzeiro se reapresentar na próxima terça-feira.

"Vou aproveitar o feriado para descansar e voltar na próxima terça-feira motivado. Estou muito satisfeito, recuperado e feliz por ter voltado a treinar com o grupo. Espero me empenhar nos treinos, mostrar meu futebol para, quem sabe, ter uma oportunidade na equipe", afirmou.