Jovem Marcos sonha em assumir lateral do Cruzeiro

"Respeito o Jonathan, que é um jogador destaque do Cruzeiro e foi eleito o melhor jogador da posição do Brasileirão. Mas sou profissional e quero dar o meu melhor para ajudar a equipe e participar dos jogos, mesmo que seja no banco, para mostrar o trabalho ao Adilson", afirmou, elogiando a temporada de sucesso de Jonathan.

Nas categorias de base, Marcos participou das conquistas do Campeonato Brasileiro Sub-20 e da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2007. "Na Copa São Paulo eu estava no banco, mas entrei em todos os jogos no segundo tempo e dei minha contribuição. Já no Brasileiro fui titular, consegui dar o máximo e saímos com o título", disse.