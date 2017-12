Jovem que invadiu gramado no jogo do Brasil vira estrela O torcedor croata que conseguiu invadir o gramado do Estádio Olímpico de Berlim, durante o jogo em que o Brasil venceu a Croácia por 1 a 0, na última terça-feira, voltou a seu país e recebeu tratamento de celebridade. O diário local Vecernji List informou, nesta sexta, que ele chegou, inclusive, a receber propostas de trabalho. "Eu não tinha a intenção de invadir o campo, mas acabei me deixando levar pela cantoria do público", afirmou Ante Zuanic, de 20 anos, atualmente desempregado. "Mas acho que faria de novo". Aproveitando um momento de vacilo dos agentes de segurança do estádio, o jovem, que mora em Split, no sul da Croácia, relatou que passou pela porta da maratona e, depois de empurrar um funcionário, pulou no gramado. A cena aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo e levou à interrupção da partida por alguns minutos, quando o Brasil já vencia por 1 a 0. Enquanto os agentes de segurança permaneceram impassíveis, Zuanic foi conduzido para fora do campo pelo atacante croata Dado Prso. "Eu estava em transe. Corri sem rumo ante me encontrar com Dado Prso e lhe dar um abraço", disse o jovem. Depois de passar uma noite na cadeia, ele foi conduzido à presença de um juiz e recebeu uma multa de 140 euros. Além disso, foi proibido de entrar nos estádios que recebem jogos do Mundial. "Graças a tudo isso, até recebi uma proposta de trabalho", revelou.