Jovem zagueiro corintiano recebe alta após cirurgia

O jogador, que faz parte do elenco profissional do Corinthians, passou pela segunda cirurgia no local em menos de um ano. O clube informou que, no último dia 2 de fevereiro, ele voltou a romper os ligamentos cruzados durante um treinamento com o time reserva.

"O que aconteceu comigo foi uma fatalidade, mas não vou deixar me abater. Vou dar a volta por cima. Eu tive a felicidade de trabalhar ao lado do Fenômeno (Ronaldo), que sofreu lesões muito mais graves do que às minhas e me espelho nele para voltar e mostrar o meu potencial no clube onde cresci", disse André Vinícius, que é um dos seis zagueiros do elenco profissional corintiano. O time também conta com Chicão, Leandro Castán, Paulo André, Wallace e Diego Sacoman para o setor defensivo.