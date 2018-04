Jovens atacantes lutam por oportunidade no São Paulo

O São Paulo pode ter caras novas no ataque contra o Náutico, na quarta-feira, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Washington e Dagoberto, suspensos, o técnico Ricardo Gomes pode dar oportunidade a Henrique, Mazola ou Oscar. E os jovens talentos dizem estar prontos para a chance.

"Todo jogo eu quero participar, quero estar no time, quero entrar. Estou sempre esperando, e se tiver chance vou fazer da mesma forma como tenho treinado", disse Oscar, de 18 anos, ao site oficial do clube.

"Com certeza a gente vive com grande ansiedade esse momento. Estamos todos esperando oportunidade e se for pra entrar, todos têm condições de mostrar o seu melhor e corresponder", afirmou Henrique, de 18 anos, conhecido pelos muitos gols nas categorias de base.

Mazola, de 20 anos, é o mais velho do trio e atribui o bom desempenho dos jovens nos treinos ao técnico Ricardo Gomes. "Eu evolui bastante desde que cheguei aqui. O Ricardo Gomes nos passa muita confiança, nos incentiva a fazer as coisas em campo sem que tenhamos medo de errar", afirmou.