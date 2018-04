Jovens atletas do Corinthians sofrem com pressão da torcida

Duas gerações de jogadores formados nas categorias de base vivem situações opostas no Corinthians, que faz sua pior campanha na era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Uma delas é considerada promissora e está (por enquanto) de bem com a torcida. Fazem parte desta os meninos Lulinha, de 17 anos, e Dentinho, 18. Os dois se tornaram titulares nas últimas rodadas e têm a confiança do treinador. "Eles demonstraram personalidade e mudaram nosso ataque", afirmou Nelsinho Baptista. Outra leva do terrão corintiano, mais 'antiga', a do lateral-direito Edson, de 24 anos, do volante Bruno Octávio, 22, entre outros, caiu em desgraça. Edson, por exemplo, sequer é cotado para substituir Iran, que vem jogando mal e agora se especializou em cometer pênaltis infantis. Edson está queimado com a torcida, que quase o agrediu em um treino no Parque São Jorge. Já Bruno Octávio perdeu espaço no time para Moradei, vindo do Bragantino. Nem Edson tampouco Bruno Octávio devem continuar no clube em 2008. Seus contratos terminam em dezembro. A postura da diretoria corintiana é outra com Dentinho e Lulinha - este já sofre assédio de clubes europeus. Os dois ganharão um bom aumento, o que fará subir a multa rescisória no contrato. O que ambas as "gerações" de corintianos concordam é com a pressão da torcida em relação aos jogadores formados na base. "O Corinthians é um clube difícil de trabalhar por causa da pressão. A própria torcida diz que nós somos mais cobrados", afirma o capitão Betão, de 24 anos, 14 de clube. Em baixa, Betão só voltou ao clube depois que viu fracassar uma negociação com a Europa. Sua saída era dada como certa, mas marcou um gol contra o São Paulo e ganhou moral no time. Também da geração de Betão, Bruno Octávio e companhia, o lateral-direito Coelho, de 24 anos, hoje no Atlético-MG, precisou sair do clube. "No Corinthians, sempre é assim: os garotos da base são mais cobrados do que os que acabam de chegar." Até os que estão de bem com a Fiel concordam com essa dificuldade. "Sempre colocam pressão na garotada. Corremos muito, mas temos pouca experiência", disse Dentinho. Por causa do desgaste, saíram do clube há pouco tempo os atacantes Jô e Bobô, hoje em alta na Europa.