Jovens do Santos esperam aproveitar chance no domingo

SANTOS - A decisão do técnico Muricy Ramalho de poupar os titulares no confronto diante do Ceará, no domingo, dará espaço para alguns jogadores que vinham tendo pouco espaço no Santos. É o caso do volante Anderson Carvalho e do zagueiro Vinicius Simon, que esperam aproveitar esta oportunidade para se garantir no grupo de 23 jogadores que disputará o Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão.

"É uma oportunidade. Vou trabalhar e esperar a decisão do professor Muricy. Vou dar meu máximo para que eu esteja nessa lista", declarou Anderson Carvalho, de 21 anos, que foi formado no próprio Santos e participou de apenas quatro partidas na equipe principal.

Vinicius Simon concordou com seu companheiro e também espera aproveitar a oportunidade. "É uma chance que ele (Muricy) está dando para quem não está jogando. Essa é a hora de aparecer e mostrar que tem condição de jogar, ir para o Mundial e dar sequência na carreira. Venho trabalhando firme. Vamos lá para ganhar. Esse final de semana, se Deus quiser, vai dar tudo certo", disse o jogador de 24 anos, que tem 15 partidas entre os profissionais do Santos.

Já sem chance de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e com o foco voltado para a preparação para o Mundial, o Santos deve poupar os titulares no jogo de domingo, contra o Ceará, em Fortaleza, pela 34ª rodada do Brasileirão. Assim, jogadores como Anderson Carvalho e Vinicius Simon treinaram como titulares nesta quinta-feira, quando Muricy começou a montar o time santista.