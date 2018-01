Jovens talentos atraem europeus Kaká, Diego e Robinho se tornaram os principais objetos de desejo dos europeus. E, embora o mercado mundial esteja retraído, as possibilidades de os três iniciarem 2004 jogando por seus clubes, no Brasil, são pequenas. De acordo com o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, é "bobagem" dizer que os europeus não estão mais fazendo grandes negócios. "Os negócios diminuíram, mas não acabaram", garante ele. Marcelo Portugal Gouvêa citou o caso da transferência de Ronaldo, da Inter de Milão para o Real Madrid, que girou em torno de US$ 45 milhões. "Isso foi em setembro, outubro, e, por acaso, de lá para cá, tudo mudou e o mercado se fechou?", questiona o presidente do São Paulo. Apesar de não estarem mais fazendo ?loucuras? como no passado, Milan, Juventus, Real Madrid, Barcelona, Manchester, Arsenal e Bayern de Munique, por exemplo, ainda têm grande poder financeiro. Os empresários estrangeiros já perceberam que Diego, de 17 anos, e Robinho, 18, são verdadeiras minas de ouro. A conquista do título brasileiro pelo Santos os valorizou bastante. No fim de semana, dois italianos chegaram a São Paulo, onde, no domingo, assistiram a Santos x Juventus. Os dois italianos foram, então, atrás dos procuradores dos atletas, ?seu? Djair, pai de Diego, e Wagner Ribeiro, o responsável por Robinho. Não chegaram a fazer uma oferta ao Santos, mas tentaram um acordo com os empresários. "Eles queriam uma procuração para ter prioridade na intermediação de uma negociação do Diego e do Robinho no futuro", revela Wagner Ribeiro. "Mas nós não aceitamos. Eu sou agente credenciado pela Fifa e posso negociar, não preciso de outras pessoas. É claro que, se chegarem com uma proposta pelo Robinho, vou repassá-la ao Santos, daí vamos estudar", conta. Nesse caso, o empresário dividiria a comissão que normalmente é dada pelo clube aos intermediadores da transação. Os dois italianos garantiram ter autorização da Juventus, de Turim, para conversar com os jogadores santistas. A diretoria do Santos e os empresários dos jovens atletas garantem que só vão iniciar negociação caso vejam documento com proposta oficial. A intenção do presidente Marcelo Teixeira é manter a dupla na Vila Belmiro por pelo menos mais um ano, mas, se alguém aparecer com US$ 14 milhões ou US$ 15 milhões por cada um, levará os dois. Só especulação? - O nome de Kaká ganhou força na Europa após a sua boa atuação no Jogo das Estrelas, em Madri, em dezembro. O Marca, diário espanhol, divulgou que o Real Madrid segue de perto os passos do meia do São Paulo e estaria disposto a desembolsar US$ 10 milhões para tê-lo na próxima temporada. "Até agora, não recebemos proposta", disse o presidente são-paulino. "Se recebermos, falaremos com o Kaká e chegaremos a um acordo." A multa rescisória de Kaká é de US$ 20 milhões. Na opinião do empresário do jogador, Wagner Ribeiro, o mesmo de Robinho, o São Paulo dificilmente recusaria uma oferta de US$ 15 milhões. O diretor de futebol Carlos Augusto de Barros e Silva voltou a afirmar que a intenção é manter Kaká pelo menos até o meio de 2004. Embora não tenha o mesmo destaque e a badalação de Robinho, Diego e Kaká, o volante Kléberson, do Atlético-PR, também está na mira dos estrangeiros. Seu clube recusou US$ 5 milhões do Arsenal, mas uma transferência não deverá demorar muito. Ronaldinho Gaúcho, em baixa no PSG, pode ser contratado pelo mesmo Arsenal, segundo o jornal The Sun. O diário inglês informou que o clube oferecerá US$ 18 milhões para levá-lo.