Juan Aurich bate Estudiantes Tecos na Libertadores

O segundo duelo do confronto será disputado no dia 3 de fevereiro, em Guadalajara, no México. O vencedor do duelo vai entrar no Grupo 3 da Libertadores, que já conta com o Estudiantes, da Argentina, o Bolívar, da Bolívia, e o Alianza Lima, do Peru.

Luis Tejada marcou o primeiro gol do Juan Aurich, de cabeça, aos 10 minutos do primeiro tempo. E o atacante panamenho definiu o triunfo ao fazer o seu segundo gol aos 13 minutos da etapa final, com um chute que passou por entre as pernas do goleiro mexicano Mario Rodríguez.

A Libertadores prossegue nesta quinta-feira com o primeiro duelo entre Atlético Junior, da Colômbia, e Racing, do Uruguai. O vencedor do confronto será um dos adversários do Corinthians, que está no Grupo 1 ao lado de Cerro Porteño, do Paraguai, e Independiente Medellín, da Colômbia.