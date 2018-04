Osorio se despede na Colômbia e vibra com chance no São Paulo

Bastante emocionado e com lágrima nos olhos, Juan Carlos Osorio se despediu da torcida do Atlético Nacional, na Colômbia. Ele vai embarcar para o Brasil e será apresentado como novo técnico do São Paulo provavelmente nesta segunda-feira. "Treinar o São Paulo é uma oportunidade que não vai voltar. E por isso a agarrei com as duas mãos", avisou o colombiano, que conquistou cinco títulos no clube de Medellín.

O comandante ficou feliz com a festa que a torcida fez para ele no estádio Atanasio Girardot e confessou que imaginava que sua saída seria difícil, mas não esperava que seria tão intensa. "Despedir-se deste clube é muito difícil. Minha família estava toda adaptada aqui na Colômbia, minha esposa, meus filhos. Deixo um grande clube para entrar em um grande projeto", afirmou.

Osorio será o primeiro colombiano a treinar o São Paulo e espera abrir as portas no Brasil para outros técnicos de seu país. "Eu sonho em fazer um bom trabalho no futebol brasileiro e ficar mais próximo do meu sonho profissional e colombiano de um dia chegar à seleção. O São Paulo será protagonista em todos os torneios e em todas as competições. Preciso convencer os jogadores que estão lá que um técnico colombiano tem qualidade", explicou.