Juan deve ser o titular da zaga da Seleção Juan, zagueiro do Bayer Leverkusen, é o preferido de Parreira para jogar ao lado de Roque Júnior contra a Argentina. Luisão, outra opção do treinador, deve mesmo ficar na reserva. "O Juan está em ligeira vantagem sobre o Luisão", disse, neste domingo, o técnico da Seleção Brasileira. "Tem mais experiência, já jogou partidas das Eliminatórias." Parreira ainda não decidiu se Juan será o titular. Nesta segunda, o treinador pretende observar Luisão no último treino antes do embarque para Belo Horizonte. "Estou pronto para jogar. Participei das Eliminatórias passadas e encaro esta partida contra a Argentina como um grande desafio." Roque Júnior disse que não tem preferência pelo parceiro de zaga. "Quem escala é o Parreira. Cabe a nós conversar bastante para um orientar o outro, só isso."