Juan é liberado do jogo contra Bolívia O médico da Seleção Brasileira, José Luiz Runco, informou nesta quarta-feira que o zagueiro Juan está liberado do jogo contra a Bolívia, domingo, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2006. O jogador do Bayer Leverkusen sofreu contusão (leve traumatismo craniano) no jogo de sua equipe pela terceira rodada do Campeonato Alemão e não precisará vir ao Brasil para ser avaliado. Contudo, a comissão técnica espera que o atleta se apresente no amistoso contra a Alemanha, dia 8, em Berlim, para que seja examinado. O ex-jogador do Flamengo não é o único a ser dispensado entre os convocados. Na tarde de terça-feira, o lateral-esquerdo Gustavo Nery, do Werder Bremen, foi cortado em razão de uma fratura no punho direito e Leandro, do Cruzeiro, foi chamado para o seu lugar. Antes, porém, o atacante Luís Fabiano e o meia Diego, ambos do Porto, também foram liberados por causa de lesões. O grupo, que já conta com Nilmar (chamado para o lugar de Luís Fabiano) e Leandro, realiza nesta manhã um treino com bola.