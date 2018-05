Juan faz treino especial e pode reforçar Inter em final

PORTO ALEGRE - Ainda com esperança de defender o Internacional na final de domingo, o zagueiro Juan fez trabalho especial nesta terça-feira com a preparação física do clube e aumentou suas chances de enfrentar o Grêmio, no reformado Beira-Rio, no segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho.

Recuperado de uma lesão, o defensor treinou em separado com o acompanhamento do coordenador de preparação física Élio Carravetta. O trabalho deve acelerar o retorno de Juan aos trabalhos normais, possivelmente já nesta quarta. Neste caso, ele teria boas chances de jogar no domingo.

Enquanto Juan fazia trabalho separadamente, os demais jogadores se dedicaram somente aos trabalhos físicos. Pela manhã, correram em aéreas demarcadas no campo do CT do Parque Gigante. No período da tarde, fizeram atividades na academia. O elenco do Inter volta a trabalhar na manhã desta quarta.

O Inter está em vantagem na final do Estadual, porque venceu o jogo de ida por 2 a 1 na Arena Grêmio. Um empate ou até uma derrota por 1 a 0 em casa garante o tetracampeonato ao time do técnico Abel Braga.